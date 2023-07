Chelsea oficializa contratação de Diego Moreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diego Moreira, jovem extremo de 18 anos que não aceitou renovar contrato com o Benfica, foi este sábado oficializado pelo Chelsea.O internacional português, que se encontra na Geórgia a disputar o Europeu de sub-21, terminou ontem o vínculo com os encarnados.O Chelsea anunciou a contratação mas não revelou a duração do contrato.