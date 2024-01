Chiquinho e Gonçalo Guedes saem do Benfica já em janeiro

Chiquinho e Gonçalo Guedes vão deixar o Benfica, muito em breve. A garantia é dada por Fabrizio Romano, que dá conta que o médio ruma ao Olympiacos e o avançado já tem tudo certo com o Villarreal.Relativamente a Chiquinho, já tinha sido noticiado o interesse, mas tudo indicava que a mudança para a Grécia só se iria verificar quando terminasse o contrato com as águias, ou seja, no verão. No entanto, o jogador chegou a acordo com as águias, que irão libertar já o jogador.Gonçalo Guedes, que estava cedido pelo Wolverhampton até ao verão, também cessa já o contrato com o Benfica e regressa a Espanha, onde irá reencontrar o técnico Marcelino, com quem trabalhou no Valencia.