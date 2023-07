Chiquinho faz "balanço positivo" da pré-época do Benfica: «Jogos intensos e de grande qualidade»

Chiquinho sublinha que a derrota (0-2) do Benfica frente ao Burnley - a primeira na pré-temporada - não coloca em causa o trabalho que tem sido desenvolvido pela equipa na preparação para a nova temporada.





"Foi mais um jogo intenso de pré-época e bem disputado. A primeira parte foi dividida, boa, e tivemos as nossas oportunidades para fazer golo. Na segunda também criámos as nossas ocasiões. Podíamos ter feito o 1-0, mas não fizemos e o Burnley acabou por fazer o golo. Acho que foi um jogo equilibrado, onde tivemos momentos de superioridade, mas o Burnley acabou por fazer 2 golos e teve a felicidade de ganhar", começou por dizer o médio das águias, em declarações no final da partida no Restelo.

Equipa nova na 2.ª parte retirou identidade ao Benfica?

"Não. Somos todos jogadores do Benfica e estamos aqui para lutar pelo lugar. Isso não tem nada a ver com a intensidade do jogo. Acho que fizemos uma grande segunda parte, apesar de termos sofrido dois golos, e vamos continuar o nosso trabalho."

Primeira derrota em cinco jogos. Balanço?

"Balanço positivo. Tem sido uma pré-época muito boa, com jogos intensos e de grande qualidade. Hoje perdemos, mas foi mais um jogo de preparação e vamos continuar a trabalhar para entrar bem na época."

Preparados para a Supertaça?

"Vamos descansar e pensar no próximo jogo com o Feyenoord, trabalhar bem durante a semana para fazer mais um grande jogo. Depois pensamos nesse jogo."

Reforços vieram ajudar

"Sem dúvida. Jogadores de grande qualidade, como todos sabemos. Todos vieram para ajudar e acrescentar e sem dúvida que têm muita qualidade."

Apoio

"Toda a gente sabe que o Benfica é diferente, como vemos em todos os estádios. Um clube enorme e… não há palavras. Espetacular", terminou.