Chiquinho feliz no Olympiacos: «Assinei por um grande clube»

O médio Chiquinho mostrou-se radiante nas primeiras declarações como reforço do Olumpiacos para as próximas três épocas e meia, num negócio que permitiu ao Benfica encaixar uma verba próxima de 1 milhão de euros. "Estou muito feliz por assinar por um grande clube, o maior da Grécia. Espero ser mais um para ajudar a conquistar grandes coisas", afirmou o jogador, de 28 anos, à TV do emblema grego.Antes de aceitar rumar a Atenas, Chiquinho informou-se sobre o clube. "Oiço falar muito dos adeptos, que têm muita paixão. Falei com alguns jogadores portugueses que já passaram por aqui, disseram-me coisas muito boas sobre o clube e sobre a cidade, foram muito felizes aqui", afirmou, apresentando-se aos adeptos: "Gosto de jogar a 10 ou a 8, são as posições onde me sinto mais confortável e em que posso ter mais rendimento mas estou disponível para jogar em qualquer posição e ajudar o Olympiacos. Espero conquistar muitos títulos aqui, vou dar sempre o melhor dentro e fora do campo. Podem esperar isso de mim, profissionalismo sempre à frente de tudo."