Chiquinho já não faz parte da convocatória do Benfica para o jogo com o Boavista

O futuro de Chiquinho passa pelo Olympiacos, comonoticiou, e o médio já nem faz parte da convocatória para o jogo desta noite entre Benfica e Boavista. Tanto que o benfiquista já está na Grécia, para onde viajou acompanhado de André Horta, que também vai reforçar o emblema grego. Apesar de ter contrato até junho, Chiquinho expressou junto de Rui Costa a sua vontade de abandonar já a Luz.Assim, Chiquinho voltará a aventurar-se pelo estrangeiro - já atuou pelo Giresunspor e pelo NK Lukomotiva -, depois de ter sido pouco utilizado na primeira metade da temporada. Apesar da influência que teve de águia ao peito em 2022/23, nas últimas oito partidas o centrocampista só jogou com o Rio Ave, tendo entrado a um minuto do final.Para além de Chiquinho, Gonçalo Guedes também não faz parte da convocatória de hoje. O avançado já foi, inclusivamente, oficializado no Villarreal.