Chiquinho só sai no verão

O Olympiacos está a tentar contratar Chiquinho já nesta janela de mercado, mas o Benfica não está recetivo a deixar sair agora o médio. Apesar de ter poucos minutos de utilização nesta época, Roger Schmidt aprecia as qualidades do jogador e quer mantê-lo até ao final da temporada de forma a precaver qualquer eventualidade (leia-se lesão ou castigo) pois confia no médio.





Sendo assim, Chiquinho só rumará à Grécia no verão – saindo a custo zero por acabar o contrato – tendo à sua espera um contrato válido por 3 anos.