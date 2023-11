Ultras do Benfica entraram em hotel onde estavam adeptos do Inter e causaram o pânico

Viveram-se momentos de pânico no Hotel Stay Aeroporto, na Portela, por volta das 1h40 da última madrugada, quando cerca de 50 ultras do Benfica, vestidos de negro e munidos de bastões de madeira, invadiram aquela unidade hoteleira, onde se encontravam vários dezenas de adeptos do Inter. De acordo com fonte policial, os adeptos benfiquistas entraram no hotel e causaram vários danos materiais. O objetivo seria entrar em confrontos com os italianos, mas, de acordo com a mesma fonte, tal não se verificou. Nesta altura, ainda falta apurar o estrago causado por esta invasão.Quando as forças de segurança chegaram ao local, depois de terem sido contactadas por um funcionário do hotel, já não se encontrava nenhum ultra dos encarnados no mesmo, pelo que não foi possível identificar ninguém. As imagens de videovigilância da unidade poderão ser decisivas para identificar os suspeitos.De referir, que, além dos danos materiais, não se registaram feridos no local.esteve no local, falou com vários adeptos do Inter, que se recusaram a prestar quaisquer esclarecimentos sobre o sucedido. O nosso jornal continua ainda a aguardar mais esclarecimentos da unidade hoteleira, uma vez que na receção não quiseram dar explicações.