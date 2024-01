Cláusula empata negócio por Musa: Gianluca di Marzio revela o que separa Bolonha e Benfica

No quinto lugar do campeonato italiano e a revelar-se como uma das equipas sensação, o Bolonha procura reforçar o plantel em janeiro e volta à carga por Musa. Nesta altura, segundo o jornalista italiano Gianluca di Marzio, apenas há um pormenor a separar um acordo entre o clube da Serie A e o Benfica.De acordo com esta fonte, o Bolonha pretende garantir o empréstimo do avançado com uma opção de compra fixada nos 10 milhões de euros. Ora, a SAD dos encarnados concorda com este valor, mas quer transformar a cláusula de opção numa obrigação de compra.De resto, tal como Record já noticiou, o Benfica quer esperar antes de tomar uma decisão final em relação a Musa.Com Tengstedt lesionado e Marcos Leonardo ainda a precisar de um período de adaptação, Roger Schmidt conta apenas com Arthur Cabral e Musa para a posição de ponta-de-lança. Gonçalo Guedes também pode ser utilizado na posição, mas tem recebido poucos minutos e até pode estar de saída.