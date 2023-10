Coentrão lembra o 'seu' Benfica: «A nível de qualidade esta equipa batia todas as dos últimos 15 anos»

Em conversa com Luís Freitas Lobo na SportTV, no programa 'Futebol Arte', Fábio Coentrão recordou a sua carreira e falou das equipas que encontrou no Benfica, nomeadamente a de 2009/10, que conquistou o título nacional."Tínhamos uma equipa fantástica, dava gosto. Eu acho que nos últimos 15 anos, esta equipa, a nível de qualidade, bate os anos todos. Saviola, Aimar, que para mim é um jogador fora do normal, o Ramires, o David Luiz, o Di Maria... Tínhamos uma equipa fantástica e um treinador que, vamos ser sinceros, é fora do normal. Todos os meus companheiros evoluíram bastante. Eu fui treinado por muitos dos melhores do mundo, Jesus é sem dúvida um desses. Todos os que são treinados por ele evoluem como jogadores", elogiou.Coentrão lembrou ainda a passagem pelo Sporting e assumiu que, apesar de estar num clube diferente, Jesus lhe pedia o mesmo "Vim para o Sporting, como sabem, sempre tive carinho especial pelo Sporting e depois, na altura, estava lá o Jesus. Ligou-me para saber se estava interessado. Nem hesitei, porque tinha esse sonho desde cirança. Tive pena! Tínhamos um ponta de lança, que bola na área era... Todos os laterais com Jesus têm acima de 5, 6 assistência por época. Isto é treino. Quer os laterais muito envolvidos no ataque, muito subidos. Se jogo com Benzema ou Bas Dost, faço coisas diferentes. O Bas pediu muitas vezes bola pelo ar... Temos de nos adaptar ao avançado que temos. Quando vou a cruzar já sei o que vou fazer", apontou.