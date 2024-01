Colegas rendidos a Rafa: «Sei que esta marca é muito importante para ti num clube de que tanto gostas»

Rafa chegou aos 300 jogos com a camisola do Benfica e recebeu mensagens especiais dos companheiros de equipa, com muitos deles a enaltecerem o percurso do jogador pelas águias e a pedirem que posso dobrar este número redondo, como foi o caso de Morato: "Parabéns, Rafael Alexandre, pelos 300 jogos com a camisola do Benfica e que venham mais 300", afirmou, num vídeo partilhado na BPlay.Parabéns, Rafinha. 300 jogos por este grande clube não é fácil. Só um jogador como tu, com a tua perserverança, qualidade e critério. Portanto, quero dar-te os parabéns. É um orgulho partilhar e fazer alguns jogos contigo, também. E espero fazer muitos mais. Um abraço do amigo, João Mário.Como é Rafinha? Só para te felicitar pelos teus 300 jogos de águia ao peito. Mereces muito pela tua pessoa, pela personalidade que tens.Olá Rafa. São 300 jogos, é um número espetacular.Parabens Rafael Alexandre pelos 300 jogos com a camisola do Benfica e que venham mais 300.Fazer 300 jogos pelo Benfica é fantástico. Para mim é incrível. Quero congratular-te pelos 300 jogos. És fantástico como jogador e como pessoa. Obrigado por partilharmos o balneário e o campo.Parabéns Rafa. Sei que é muito importante para ti esta marca de 300 jogos num clube de que tanto gostas. E obrigado por tudo o que tens feito pelo nosso clube. Um grande abraço.Rafinha, meu querido. Só para te desejar os parabéns pelos 300 jogos. Dizer que é um orgulho partilhar o campo e a vida pessoal contigo. És um ser humano especial, continua a ser essa pessoa fantástica e continua a alegrar os nossos dias. Obrigado, meu querido.