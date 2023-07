Comissão de Revisão dos Estatutos critica proposta da Direção do Benfica

Consulte aqui a proposta de novos estatutos apresentada pela direção do Benfica



A Comissão da Revisão dos Estatutos ficou desagradada com a proposta da Direção em relação a esta temática. Nesse sentido, o organismo composto por Bagão Félix, Fernando Neves Gomes, João Almeida Loureiro, João Pinheiro, Raquel Vaz-Pinto e Varandas Fernandes, e coordenado pelo vice-presidente Jaime Antunes, enviou uma carta ao presidente Rui Costa com críticas ao documento, exigindo mudanças e pedindo à Direção para que publique a própria proposta elaborada pela Comissão."Os membros da Comissão de Revisão dos Estatutos sentem-se obrigados a intervir, porque não podem deixar de defender a ideia de Sport Lisboa e Benfica que inspirou a proposta de revisão e porque não seria justo que os sócios do nosso clube imputassem aos membros desta Comissão a autoria de uma outra versão", lê-se no manuscrito, que, refira-se, não tem a assinatura de Jaime Antunes.O grupo de associados benfiquistas dão exemplos de propostas que consideram erradas ou, pelo menos, pouco elucidativas. A Comissão considera, por exemplo, que a proposta "não é transparente quanto à definição da remuneração dos titulares dos órgãos sociais."A comissão considera ainda que esta proposta "diminui a capacidade de intervenção dos sócios na convocação da AG" e "reduz competências deste órgão máximo em benefício da Direção". Por outro lado, também conduz "a uma menor responsabilização dos membros da Direção por violação dolosa das regras orçamentais aprovadas em AG e a uma redução da possibilidade de ação fiscalizadora dos sócios", refere. O documento, recorde-se, está aberto a sugestões dos sócios até outubro.