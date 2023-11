Comité Disciplinar da UEFA reúne-se quarta-feira: Benfica arrisca jogar à porta fechada

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA reúne-se esta quarta-feira, num encontro em que analisará os incidentes do Reale Arena, durante o jogo entre a Real Sociedad e o Benfica. Nesse sentido, de acordo com a imprensa italiana e basca, os encarnados arriscam jogar à porta fechada já diante do Inter Milão, no dia 29.Não obstante os apelos dos encarnados para que os adeptos tivessem um comportamento correto em San Sebastián, voltaram a ser arremessadas tochas, que caíram nas bancadas e no relvado. O incidente foi mencionado nos relatórios e o árbitro inglês Anthony Taylor ameaçou para o jogo.Antes da partida, registaram-se confrontos entre adeptos, nas imediações do estádio.O encontro entre águias e italianos é já na próxima semana e 3.500 adeptos do Inter têm bilhete para o desafio da 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Daí que os responsáveis do Inter estejam preocupados com a decisão da UEFA. A, a UEFA não precisou o dia da reunião, adiantando apenas que será "até final da semana".Os encarnados já têm antecedentes em matéria de pirotecnia. Em outubro de 2015, foram atiradas tochas no antigo estádio do At. Madrid, que atingiram uma criança. O Benfica foi condenado à realização de um jogo à porta fechada, com pensa suspensa durante dois anos."De destacar que novo incidente durante o período de suspensão da pena determinará de forma automática não apenas um jogo à porta fechada como também nova sanção", advertiram os encarnados, nessa altura.Já na última época, no Giuseppe Meazza, adeptos encarnados voltaram a prevaricar, com material pirotécnico a cair na zona de apoiantes do Inter. Desta vez, os encarnados foram proibidos de vender bilhetes para o primeiro jogo fora - curiosamente, na casa dos nerazzurri, além de terem sido multados em 35 mil euros.Com zero pontos e no último lugar do Grupo D, os campeões nacionais estão já afastado dos oitavos-de-final da Champions, mas ainda pretendem chegar à Liga Europa, como vincou Rui Costa no domingo, à margem da inauguração da nova Casa do Benfica em Santarém.