Como Lucas 'fugiu' para o Qatar: Corinthians atrasou-se no pagamento e perdeu central

Lucas Veríssimo transferiu-se para o Al Duhail, do Qatar, quando o Corinthians já tinha acordado a sua contratação com o Benfica a troco de 8 milhões de euros, num 'volte-face' surpreendente. O presidente do clube brasileiro ficou em brasa, mas um atraso no pagamento permitiu a fuga do central.Como detalha o 'Goal.com', o Benfica determinou que o pagamento de parte do valor tinha de ser feito até 15 de janeiro, o que não aconteceu. O acordo previa que esse montante fosse liquidado à cabeça, mas, sem liquidez, o Timão não passou ao papel esse entendimento, falhando o prazo.Face ao atraso, Lucas Veríssimo, de 28 anos, optou por rumar ao Médio Oriente. Mesmo assim, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, não poupou nas críticas ao central. "O jogador estava contratado, faltava assinar, ficou a enrolar para assinar, não assinou, não vamos duplicar o salário dele", disse. O Benfica recebe 9 milhões de euros no acordo com o Al Duhail.