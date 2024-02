Confidencial Record: Benfica conversou com Cédric Soares

A posição de defesa-direito mereceu alguma atenção por parte dos responsáveis pelo futebol do Benfica na planificação estratégica deste mercado de janeiro, sendo ponderada uma contratação para concorrer com Alexander Bah – que esteve mais de 3 meses afastado dos relvados devido a uma lesão no pé esquerdo – e um nome em cima da mesa foi o de Cédric Soares. Ao que Record apurou, houve mesmo conversas exploratórias entre os encarnados e o internacional português, de 32 anos, que termina contrato com o Arsenal em junho, mostrou-se disponível a conversar com as águias.

Ora, em virtude da sua idade e da situação contratual, o jogador formado no Sporting pretende fazer um bom contrato em termos financeiros e manter um salário elevado nesta fase da carreira. Ao invés, as águias pretendiam garantir uma solução menos dispendiosa, até porque o regresso do dinamarquês Bah estava iminente – já fez 16 minutos frente ao Estrela da Amadora – e a adaptação de Fredrik Aursnes à posição deixa Roger Schmidt tranquilo para atacar a segunda metade da época.