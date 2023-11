Confirmada baixa de peso no Inter Milão para o jogo com o Benfica

O central Alessandro Bastoni vai falhar a deslocação ao terreno do Benfica, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A notícia foi adiantada pela Sky Sport Itália, que revela que, após a realização de exames médicos esta terça-feira, ficou confirmada a lesão no gémeo direito, contraída ao serviço da seleção italiana. Desta forma, o internacional italiano, habitual titular no Inter Milão, é baixa para os jogos com Juventus e Benfica, neste caso agendado para 29 de novembro.O italiano junta-se assim a Pavard na lista de lesionados às ordens de Simone Inzaghi, que tem como boa notícia o regresso de Çalhanoglu, que está recuperado e volta às opções do téncico italiano.