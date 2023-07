«Conversámos com Di María mas está prestes a assinar por outra equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Inter Miami tentou contratar Ángel di María de forma a juntar o extremo a Lionel Messi. Em entrevista ao jornal espanhol 'El País', Jorge Mas admitiu que ainda pretende garantir mais jogadores, revelando ter contactado 'Fideo' e também Jordi Alba, lateral que deixou o Barcelona."Conversámos com o Di María, mas parece que ele está prestes a assinar por outra equipa", afirmou o dirigente do clube da MLS.Essa equipa a que Jorge Mas se refere é o Benfica, sendo que Di María tem à sua espera na Luz um contrato válido por uma temporada. Será o regresso do campeão mundial às águias, emblema que envergou entre 2007 e 2010 e onde se projetou para o Real Madrid.