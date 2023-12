Corinthians oferece 8 milhões de euros por Lucas Veríssimo

O Benfica emprestou Lucas Veríssimo ao Corinthians até junho de 2024 e as exibições do central agradaram os responsáveis do clube, que encetaram negociações com os encarnados para a contratação em definitivo. Após a lesão grave no joelho direito, o jogador não recuperou o seu espaço na Luz devido à concorrência de Otamendi, António Silva e Morato.

"Já estamos em conversas com o Benfica. Tem a nossa cara, adaptou-se bem e está feliz. Pedem 10 milhões de euros, mas estamos a tentar baixar esse valor. Neste momento, estamos nos 8 milhões de euros", revelou Augusto Melo, presidente do Corinthians, no programa 'Apito Final'. Veríssimo fez 18 jogos pelos paulistas, com um golo e duas assistências.