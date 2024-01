Corinthians sai de cena: «Rui Costa disse que estão a negociar Rollheiser»

O Corinthians saiu da corrida a Benjamín Rollheiser, depois de saber que o Benfica está a negociar com o Estudiantes la Plata a contratação avançado argentino. A revelação foi feita pelo diretor de futebol do emblema paulista, Rubens Gomes. Ainda assim, o Botafogo também está em cena pelo jogador."Liguei para o Benfica, para saber se estavam na negociação com o Benjamin, porque me disseram que eles estavam em negociação e tinha acabado de negociar o Veríssimo, além de ter contacto com o Rui [Costa]. Ele falou ‘estamos’", contou Rubens Gomes, à rádio Guaíba.O dirigente acrescentou: "Só fiz uma consulta ao Benfica e tinha a informação de que estavam a negociar. É uma informação difícil porque o Botafogo também está a negociar o jogador. Nem vou entrar nisso. Ele riu e foi isso. O jogador estava a ser seguido, mas não fizemos nenhum tipo de contacto com ele. Não queremos entrar em leilão, mas gostaríamos sim de contar com Rollheiser."Não é a primeira vez que as negociações das águias por Rollheiser são reveladas. Nos últimos dias de dezembro, Carlos Espinoza, um dos empresários de avançado, disse ao 'Globoesporte' : "Há uma proposta do Corinthians, mas estamos a fechar com o Benfica."Formado no River Plate, 'Ben 10', de 23 anos, marcou 12 golos e fez 7 assistências em 57 jogos pelo Estudiantes em 2023.