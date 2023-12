Corinthians tem confiança por Veríssimo

Satisfeito com o rendimento de Lucas Veríssimo, o presidente do Corinthians pressiona o Benfica. Augusto Melo voltou a frisar que já formalizou uma proposta junto das águias, estando por esta altura a aguardar uma resposta, apesar da imprensa brasileira já ter dado conta de um entendimento quanto à forma de pagamento.

"Se quando veio recuperar tivesse um valor estipulado [opção de compra], custaria metade do que estamos a oferecer agora [cerca de 8 M€]", atirou o líder do Timão, no programa ‘Seleção’ da Sportv, do Brasil. "Era uma aposta e encaixou-se, não o queremos perder. É um líder do grupo. Fizemos proposta, mas ele será nosso jogador, se Deus quiser", acrescentou No dia 12, o dirigente havia revelado que a oferta do Corinthians pelo central, de 28 anos, estava feita.