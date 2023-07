Corinthians vai usar dívida do Benfica para pagar empréstimo de Lucas Veríssimo, avançam brasileiros

O Benfica não deverá receber um único cêntimo do empréstimo de Lucas Veríssimo para o Corinthians. De acordo com a informação avançada esta segunda-feira pelo 'GloboEsporte', o clube brasileiro vai usar uma dívida do Benfica na altura em que fechou a contratação de João Victor para abater o milhão de euros que as águias exigiam pela cedência do passe de Lucas Veríssimo por uma temporada.

A mesma fonte acrescenta ainda que o Timão ficará com direito de preferência a continuar com Lucas Veríssimo no final do empréstimo válido até ao final da presente época. Contudo, o valor de compra do passe do central brasileiro ainda terá de ser negociado entre os dois clubes.