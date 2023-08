Crystal Palace pensa em Rafa

O Crystal Palace (11º da última Premier League) está interessado em Rafa, que vai entrar no último ano de contrato com as águias. No entanto, e apesar de o futebol inglês agradar ao avançado, este falou com Rui Costa durante o estágio em Inglaterra e garantiu que a proposta milionária que recebeu do Qatar estava esquecida, assegurando ao presidente estar focado nas águias sem se comprometer com uma eventual renovação.