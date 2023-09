«Cumpriram-se as regras na expulsão de Fábio Cardoso»

ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a vitória no clássico frente ao FC Porto (1-0) na 7.ª jornada da Liga Betclic."O Benfica entrou bem e dominou nos primeiros 5 ou 10 minutos. Depois o FC Porto tomou conta do jogo e tem a melhor oportunidade da 1.ª parte, que o Trubin defende. Aí nada saiu bem ao Benfica, pois não conseguiu segurar a bola, faltou inspiração e também transpiração. Vi algum nervosismo. Depois, na segunda parte foi tudo ao contrário, pois o Benfica dominou por completo do primeiro ao último minuto, passou o jogo em cima do adversário e julgo que o primeiro remate do FC Porto foi só por volta da meia-hora desta fase. O domínio foi total na 2.ª parte, ainda vimos uma bola no poste e muitas outras oportunidades. Às vezes não é fácil contra 10, outras é, mas o Benfica mereceu ganhar. Um grande golo do Di María, numa boa jogada concluída por um jogador de categoria inacreditável. O 2-0 podia-se aceitar. Com exceção do Francisco Conceição, que entrou para fazer aqueles 'números' habituais, o FC Porto não teve muitas oportunidades para fazer aquelas simulações, ou seja o jogo não teve os números de 'circo' habituais. Gostei que o Sérgio Conceição tivesse cumprimentado o Schmidt no fim. A expulsão de Fábio Cardoso é justa. Ele fez o início de carreira no Benfica... mas no FC Porto parece que eles têm de justificar ser do clube tratando mal as pessoas do Benfica. Este Fábio Cardoso era um daqueles que estava com o Otávio a chamar nomes aos benfiquistas e soube-me bem esta demonstração pública de falta de cabeça e de categoria, deixando a sua equipa a jogar tanto tempo com 10, num jogo destes. Ninguém teve dúvidas que era falta para expulsão, pois o Neres não tinha ninguém à frente e as regras são claras. O árbitro e o VAR estiveram bem e o VAR não chamaria João Pinheiro se não achasse que tinha de o fazer.""Nos primeiros 15 minutos o FC Porto ainda teve mais posse de bola. Mas depois o Benfica fez uma segunda parte irrepreensível e venceu sem margem para dúvidas. Ainda assim, acho que o resultado de 1-0 peca por escasso.""Uma vitória justa, mas difícil como sempre. Não sabemos o que aconteceria se o FC Porto tem jogado com 11 jogadores até o final, mas isto faz parte do futebol e não há que haver queixas. A expulsão, na minha opinião, é justíssima. O Benfica teve grandes dificuldades na 1.ª parte, mesmo com o FC Porto a jogar com 10, mas na 2.ª voltou a entrar muito bem, com mais velocidade e circulou a bola mais rápida. Jogadores como Di María e Neres tentaram sempre criar desequilíbrios e as oportunidades foram surgindo. O Benfica teve 5 oportunidades na 2.ª parte, mais o golo. Pelas oportunidades, foi um vencedor justíssimo. Na segunda parte conseguiu ter outra cara que não conseguiu na primeira".