«Dá-lhe duro, irmão!»: as reações de quem jogou com Gonçalo Ramos no Benfica

Minutos após PSG e Benfica oficializarem a transferência de Gonçalo Ramos para o clube de Paris, foi a vez de o avançado internacional português anunciar a mudança na carreira nas suas redes sociais. O anúncio surgiu através de uma publicação com uma longa mensagem ao Benfica, que contou com várias reações dos seus ex-companheiros de equipa. "Dá-lhe duro irmão. Boa sorte", escreveu Alejandro Grimaldo, lateral-esquerdo espanhol que também deixou as águias durante este mercado de transferências.

Seguiram-se comentários de Julian Weigl, médio que deixou a Luz para rumar ao Borussia Mönchengladbach: "Boa sorte, irmão", mensagem que surgiu acompanhada de dois 'emojis', um coração e duas mãos juntas, como que desejando o melhor para o ponta-de-lança português nesta nova aventura pelo futebol francês.

Alguns dos jogadores formados no Benfica Campus também não deixaram escapar a oportunidade para dizer adeus a Gonçalo Ramos, como foram os casos de Tiago Gouveia, Diogo Capitão, Rafael Rodrigues e Leo Kokubo. "Obrigado por tudo, meu irmão", escreveu o médio que na última temporada esteve cedido ao Estoril, enquanto que o defesa-central reagiu apenas com dois 'emojis', um deles um coração encarnado. Já o lateral-esquerdo adicionou: "Boa sorte irmão, tudo de bom." O guardião japonês acrescentou: "Boa sorte"

As reações multiplicaram-se por outros ex-companheiros, como Gonçalo Guedes, avançado que se encontra no Benfica emprestado pelo Wolverhampton e que também já passou pelo PSG, e Diogo Gonçalves, extremo que agora brilha na Dinamarca ao serviço do Copenhaga. Ambos os jogadores comentaram apenas com 'emojis'. Pizzi, médio que agora representa o Sp. Braga, também comentou: "Vai com tudo, mano", seguindo-se Morato "Boa sorte, feião" e David Neres, com um "Boa sorte" e um 'emoji' de um pintainho.