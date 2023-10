Danny Makkelie nomeado para o Inter-Benfica

O Comité de Arbitragem da UEFA nomeou o árbitro Danny Makkelie para o jogo da 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Inter, partida agendada para as 20 horas de terça-feira, no Estádio San Siro, em Milão, Itália.O hoalndês vai estar pela primeira vez num encontro dos encarnados.A equipa de arbitragem para o jogo é ainda composta por Hessel Steegstra e Jan de Vries como árbitros assistentes e Allard Lindhout, a quarto árbitro. Rob Dieperink estará no papel de videoárbitro (VAR), assistido por Nejc Kajtazovic (AVAR).