Darwin continua a render milhões ao Benfica: jogo 60 pelo Liverpool permite novo encaixe

O Benfica acaba de encaixar mais 5 milhões de euros com Darwin Nuñez depois de o avançado, de 24 anos, ter feito o jogo 60 com a camisola do Liverpool. A marca foi atingida no último sábado no empate (1-1) fora diante do Manchester City, partida que ficou marcada por uma altercação no final entre o jogador e Pep Guardiola, técnico dos citizens.O internacional uruguaio bem tentou manter a veia goleadora demonstrada nos últimos compromissos da seleção - fez um golo à Argentina e dois à Bolívia -, mas Ederson (outro ex-Benfica) negou-lhe os festejos com algumas defesas vistosas. Contratado no verão de 2022 pelo Liverpool, que acertou o negócio por 75 M€ mais 25 M€ em objetivos, Darwin soma 22 golos e 9 assistências nos 60 jogos disputados com a camisola dos reds. Refira-se que quando atingiu a dezena de jogos o uruguaio já tinha rendido mais 5 M€ aos cofres das águias, sendo que o mesmo está previsto se atingir a fasquia dos 85 desafios pelo emblema inglês. Os restantes 10 M€ acertados aquando da transferência prendem-se com objetivos individuais e coletivos.