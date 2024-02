Darwin continua de olho no Benfica: avançado do Liverpool deixa elogio a Marcos Leonardo

Darwin Núñez mudou-se para o Liverpool mas continua atento ao que se passa com o Benfica. O avançado uruguaio, que marcou no último jogo dos reds, diante do Brentford (4-1), deixou um comentário numa publicação de Marcos Leonardo no Instagram.





O brasileiro apontou o último dos seis golos do Benfica diante do Vizela, ontem na Luz, e nas redes sociais coingratulou-se com a vitória. "Tudo no tempo de Deus", escreveu Leonardo.Muitos jogadores plantel do Benfica deixaram emojis e palavras de jeito de incentivo e Darwin escreveu, em português: "boa craque, bora com tudo."