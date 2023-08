David Neres afastado da Supertaça

David Neres está fora da Supertaça, alegadamente devido a problemas físicos. Apesar de ter viajado com a comitiva na véspera, o extremo do Benfica não está inscrito na ficha doO internacional brasileiro, de 26 anos, foi visto, inclusivamente, no relvado do Municipal de Aveiro, no treino realizado na véspera da Supertaça, nos 15 minutos abertos à comunicação social.Ainda assim, Roger Schmidt deverá esclarecer esta situação no final do encontro. Recorde-se que o Conselho de Disciplina da FPF puniu o avançado com um jogo de suspensão. No entanto, Neres interpôs uma providência cautelar no TAD, que congelou o castigo.