David Neres convocado para a seleção brasileira

O benfiquista David Neres foi esta segunda-feira convocado para representar a seleção brasileira nos próximos dois jogos de qualificação para o Mundial'2026, diante de Venezuela (dia 13) e Uruguai (dia 18). O jogador do Benfica, a viver um bom momento recente depois de uma entrada em época menos positiva, foi chamado para suprir a ausência de Raphinha, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita.Esta é a quarta vez que Neres é chamado à canarinha, mas a primeira desde setembro de 2019 - nunca tinha sido convocado enquanto jogador do Benfica. No total, o avançado de 26 anos tem sete jogos disputados e um golo com a camisola do Brasil.