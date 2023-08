David Neres: «Estou determinado em ajudar o Benfica e fazer os fãs felizes»

Suplente utilizado nos dois últimos jogos, David Neres prepara-se para fazer o 50º jogo ao serviço do Benfica, frente ao Gil Vicente, no sábado, e, ao abordar a nova época, garantiu estar focado em ajudar o clube da Luz, independentemente do tempo de utilização."Será o mesmo foco de sempre, com muita vontade independentemente de quantos minutos jogar. Estou determinado em ajudar o Benfica e fazer os fãs felizes", referiu o extremo, à 'BPlay', ainda que sem garantias totais que vai ficar na Luz, sendo que, tal comonoticiou, o jogador está insatisfeito com o estatuto que tem na hierarquia de Roger Schmidt.O extremo falou do número simbólico que se prepara para atingir, mostrando-se orgulho. "É uma honra tremenda completar 50 jogos em tão pouco tempo com uma camisola tão grande como a do Benfica. É um motivo de muito orgulho. Parte muito do trabalho e de me manter focado, independentemente de quanto tempo jogo, ter a cabeça no lugar e desempenhar um bom papel", disse.Perante este contexto, o brasileiro puxou a fita atrás e recorda com carinho o primeiro jogo oficial pelas águias, frente ao Midtjylland, com Neres a fazer duas assistências numa goleada por 4-1. "Estava muito focado. Não vinha de um bom particular e não estava muito satisfeito. Precisava de dar resposta, entrei muito focado em fazer um bom jogo. Esse jogo foi um dos melhores, se não mesmo o melhor da minha carreira", assumiu.Entretanto, passou um pouco mais de um ano e Neres, no último jogo, voltou a ser decisivo, curiosamente com mais duas assistências frente ao E. Amadora. Uma delas foi para Rafa, num lance em que o extremo até procurou primeiro o golo. "Queria abrir um espaço para a minha esquerda para chutar e marcar, mas não consegui, voltei para trás e abri para o Rafa. Era só fazer o passe, que ele estava livre para marcar", salientou, com a mente virada para a visita a Barcelos. "Sabemos que frente ao Gil não é fácil. É um jogo difícil, é uma equipa muito qualificada", analisou.