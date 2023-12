David Neres trabalha no Benfica Campus: já há previsão para o regresso aos relvados

Boas notícias para Roger Schmidt: David Neres já trabalha no Benfica Campus, depois da artroscopia ao joelho esquerdo a que foi submetido em meados de novembro. Começa, assim, a contagem decrescente para o seu regresso. Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o brasileiro estará apto dentro de 4 semanas, no pior dos cenários.A recuperação do extremo, de 26 anos, tem evoluído favoravelmente. Neres tem dado tudo para voltar o quanto antes aos relvados e chegou a viajar para o Dubai acompanhado por Telmo Firmino, fisioterapeuta do Benfica, para trabalhar com Jony Dias, conceituado treinador brasileiro de alta performance que bem conhece. O jogador do Benfica sofreu uma lesão no menisco interno do joelho esquerdo, durante o empate (1-1) com o Casa Pia.