David Neres castigado por insultos a rivais: brasileiro falha Supertaça

O brasileiro David Neres foi suspenso por um jogo e multado em 510 euros, na sequência de factos ocorridos na festa do título do Benfica, nomeadamente os comentários do jogador dos encarnados tendo os rivais como destinatários . Desta forma, David Neres será baixa no primeiro encontro da temporada oficial do Benfica, a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do FC Porto.Lembre-se que David Neres tinha sido alvo de um processo disciplinar na sequência dessa situação, que na altura levou a um pedido público do FC Porto, através de Francisco J. Marques, de uma sanção