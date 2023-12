De folga após vitória: águias voam para passar o ano

Depois do triunfo diante do Famalicão, por 3-0, o Benfica entrou de folga. Os jogadores tiveram direito a três dias - menos um do que no Natal -, regressando ao trabalho a 2 de janeiro.Com um período de descanso mais alargado, João Neves e António Silva, por exemplo, rumaram a Londres, como mostraram em imagens partilhadas nas redes sociais.À partida, o primeiro treino de 2024 já contará os argentinos Otamendi e Di María. O Benfica a jogar a 6 de janeiro, em Arouca, em partida a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic.