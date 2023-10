«Enche-me o coração, nunca esquecerei»: jogadores homenageados pelo Benfica agradecem reconhecimento

"Grandeza" do clube honra Rúben Dias e família



"Olá a todos, muito boa noite. Infelizmente hoje não posso estar presente, a minha vida e o meu trabalho levam-me para outros lados mas não podia deixar de fazer um pequeno vídeo para demonstrar aquilo que é a minha sensação e o meu agradecimento de poder fazer parte desta votação de 20 jogadores, que de certa forma traduzem um bocado aquilo que é a história do nosso clube. Quanto mais olhamos para a história e a grandeza do nosso clube mais difícil fica fazer uma shortlist tão pequena como esta. O meu sentimento só duplica, triplica, quadriplica quando soube da notícia que ia integrar esta lista. O orgulho é enorme, como é óbvio, a minha família expressa-o exactamente da mesma maneira. Sempre fizemos parte deste clube e tanto para mim como para eles é um orgulho enorme poder fazer parte deste mural. Não me alongo mais, espero que tenham todos uma boa noite. Viva o Benfica, viva o estádio da Luz e muitos parabéns".



"Apoio" de Grimaldo não faltará



Olá, benfiquistas. Muito obrigado pela escolha. É um orgulho enorme para mim estar presente neste mural. Não consigo estar aí com vocês, mas sou mais um benfiquista a apoiar.



Aimar tem benfiquistas no coração



"Antes de mais peço desculpa por falar espanhol. Simplesmente agradecer quem votou em mim, enche-me de orgulho estar entre os 20 jogadores preferidos que jogaram num estádio tão bonito como a Luz. Enche-me o coração, nunca esquecerei. Obrigado".

O dia foi de festa no Estádio da Luz, que cumpre 20 anos. A propósito do aniversário, o Benfica inaugurou o 'Mural dos Campeões', onde estão gravados os rostos dos 20 jogadores que mais marcaram os benfiquistas nos últimos 20 anos, precisamente. Nem todos puderam estar presentes, mas Salvio, Ederson, João Félix, Rúben Dias e Pablo Aimar deixaram uma mensagem através das redes sociais do Benfica."Olá a todos. Sinto-me muito honrado, feliz e privilegiado por ter sido escolhido. Sabem o que significa para mim o Benfica. É a minha casa, fui muito feliz. É uma pena não poder estar aí convosco hoje, mas à distância mando um grande abraço para todos e espero ver-vos em breve"."Olá benfiquistas. Muito feliz por ser um dos 20 escolhidos para estar presente no grande mural na porta 18 do Estádio da Luz para celebrar os seus 20 anos. Obrigado a todos os sócios que votaram em mim, obrigado a todos os benfiquistas pelo carinho e reconhecimento. Um grande abraço a todos e um até logo"."Olá a todos. Quero agradecer a todos os adeptos que votaram em mim como um dos 20 jogadores que mais gostaram de ver no estádio da Luz. É um orgulho poder estar imortalizado no mural junto à porta 18 do Estádio da Luz".