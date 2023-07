«De volta a casa»: a publicação da mulher de Di María após o anúncio do Benfica

Horas após o Benfica oficializar o regresso de Di María, Jorgelina Cardoso, mulher do extremo argentino de 35 anos, recorreu às redes sociais para dar conta da transferência do recém-coroado campeão mundial pela Argentina, que se prepara assim para dar início a uma nova passagem por Portugal. "Amo-te, meu amor. Sempre contigo. De volta a casa. Que lindo é regressar", escreveu, através das 'stories' do Instagram, com um emoji de um coração vermelho a acompanhar a legenda.





Depois, foi a vez de Di María partilhar a publicação na mulher nos seus 'stories'.Recorde-se que Ángel Di María será hoje apresentado aos adeptos benfiquistas como novo reforço do Benfica para 2023/24. A cerimónia de apresentação decorrerá na Praça Centenarium, junto à Estátua de Eusébio da Silva Ferreira, no exterior do estádio da Luz, e terá início a partir das 19h04, hora que simboliza a data de fundação do clube (1904).Di María regressa ao Benfica a custo zero, depois de ter terminado contrato com a Juventus, clube que representou na última temporada. Pela 'Vecchia Signora', 'El Fideo' apontou oito golos e somou sete assistências em 40 jogos realizados.