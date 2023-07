Demichelis deseja sorte a Otamendi

Conformado com a decisão do compatriota e antigo companheiro de equipa no Manchester City, Martín Demichelis deseja sorte a Nicolás Otamendi no que lhe resta no futebol. "Como colegas que fomos, partilhámos muitas coisas a nível familiar quando estivemos em Manchester. Desejo que termine a carreira da melhor maneira", disse o atual treinador do River Plate, clube que manifestou publicamente, e por várias vezes, a sua vontade de poder contar com o central, de 35 anos. "Otamendi renovou com o Benfica, como todos sabem, e está seguramente feliz. Não falámos com ele nos últimos dias. Estou ocupado com o plantel que tenho e sei valorizá-lo. Logo chegará o momento de falar do mercado, não é justo fazê-lo agora", acrescentou ainda o antigo defesa, citado pelo 'Olé'.

Assim que a renovação com as águias se tornou oficial, choveram reações nas redes sociais de adeptos dos milionários. Com esperança de que o campeão do Mundo pela Argentina pudesse reforçar o River, foram vários os apoiantes que, chateados, lamentaram a opção de Otamendi renovar com as águias.