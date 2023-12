Deslocação a Braga custa ao Benfica mais de 11 mil euros em multas

A deslocação do Benfica ao Minho, onde venceu o Sp. Braga por 1-0, vai custar mais de 11 mil euros (10.090, mais propriamente). Só pelo "comportamento incorreto do público", devido ao lançamento de engenhos pirotécnicos, o Conselho de Disciplina da FPF aplicou uma multa de 9.560 euros às águias.O último relatório revela ainda que o clube da Luz também foi sancionado, em 1.530 euros, pelo atraso no reinício do jogo. "A segunda parte iniciou-se com um atraso de 3 minutos", pode ler-se.O CD informa também que foi arquivado um processo ainda relativo ao Benfica-Farense, noite em que foram arremessados copos e garrafas na direção de Roger Schmidt.