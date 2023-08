Di María aponta a outro enguiço

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter marcado pela primeira vez na carreira ao FC Porto, Di María vai tentar amanhã quebrar mais um enguiço – termo que utilizou nas mensagens que trocou com a mulher, Jorgelina , antes do jogo da Supertaça – já que nunca conseguiu fazer um golo ao Boavista. Aliás, o extremo só defrontou por duas vezes os axadrezados, ambas em 2007/08: jogou 22’ na Luz (6-1) e meia-hora no Bessa, onde não foi além de um nulo.