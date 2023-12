Di María apontado ao futebol mexicano

Di María é um jogador muito cobiçado por vários emblemas do futebol mexicano. A notícia é avançada pela 'Marca', que dá conta que o benfiquista é um dos nomes mais desejados naquele país, ainda que tenha contrato com as águias até junho.O América e o Tigres, os últimos a disputarem o título de campeão mexicano, serão alguns dos clubes que estão interessados em Di María e poderio financeiro não falta a estes emblemas. No entanto, tal como já foi assumido pelo próprio jogador, o plano para depois do Benfica passa por regressar ao Rosario Central, emblema que representou antes de rumar para a Europa e representar clubes como Benfica, Real Madrid, Man. United, PSG e Juventus. Com 35 anos, não é previsível que o jogador do clube da Luz altere os planos. Falta é saber se o Benfica ainda conseguirá convencer Di María a prolongar o vínculo com os encarnados por mais uma temporada. Rui Costa já levantou essa possibilidade, mas é preciso o acordo do jogador.