Di María ironiza e diz que está "velho": «Joguei com Rui Costa e agora tenho-o como presidente...»

Se há momento que Ángel Di María guarda com carinho desta segunda passagem pelo Benfica, é a receção no Estádio da Luz. Recordando esse dia, numa entrevista à UEFA, o extremo argentino até gracejou: "Estou velho..."."Nunca tinha acontecido em Portugal receberem assim um jogador. Ter esse privilégio, ter tantos adeptos fora do Estádio do Benfica... O Benfica é a minha casa na Europa, foi onde cheguei, onde me fiz realmente jogador. Tive a possibilidade de jogar com Rui Costa, o que quer dizer que estou velho... [risos] Joguei ao lado dele e agora tenho-o como presidente", atirou, em vespéras do Inter Milão-Benfica.