Di María com lesão muscular na coxa esquerda

O Benfica regressou de Milão com dois jogadores lesionados: o argentino Di María contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto o dinamarquês Bah fez um traumatismo no pé esquerdo. Ambos devem falhar a deslocação de sábado, ao Estoril, na 8ª jornada da Liga Betclic, que antecede nova paragem para compromissos das seleções (tanto o extremo como o lateral-direito estão convocados para os jogos da Argentina e Dinamarca, respetivamente).A comitiva regressou esta quarta-feira de Milão, tendo aterrado antes do almoço. À tarde o plantel cumpriu uma sessão de trabalho, sendo que hoje Roger Schmidt concedeu folga ao grupo.