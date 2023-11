«Di María comprometeu-se a voltar ao Rosario Central em junho do próximo ano»

O regresso de Di María ao Rosario Central no final da temporada, após terminar contrato com o Benfica, tem feito correr muita tinta e suscitado bastante interesse na Argentina. Nesta quarta-feira, o jornalista Fernando Carrafiello garantiu que o avançado já terá acordado com os dirigentes do clube onde se formou a regressar no próximo verão. "O Di María já conversou com os dirigentes do Central e comprometeu-se a voltar em junho do próximo ano", afirmou no podcast 'CEF', acrescentando: "Toda a gente no Rosario já sabe que ele vem em junho. Entretanto, o clube já está a tentar qualificar-se para as principais competições. Já está apurado para a [Taça] Sul-Americana e está a tentar ir à Libertadores. A figura do Central será Di María."O referido jornalista revelou ainda pormenores das negociações no último defeso. "Em junho, antes de ter assinado pelo Benfica, Di María reuniu-se com o presidente [Gonzalo Belloso] que lhe disse que tinha 2 milhões de dólares para ele ir jogar no Rosário por um ano, ano e meio, o tempo que quisesse, mas entendia que era a altura certa para regressar. Só que Di María respondeu que já tinha recebido uma proposta de um clube forte na Europa", referiu, abordando ainda a reação dos dirigentes do Rosario. "Quando perceberam que o Di María ia regressar ao Benfica até deram murros na cara para não o matar", afirmou Fernando Carrafiello, provocando os sorrisos dos presentes.