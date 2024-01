Di María descarta presença nos Jogos Olímpicos e recorda "anos de sofrimento" na seleção argentina

Di María descartou a presença nos Jogos Olímpicos para representar a seleção argentina. Há duas semanas, o selecionador dos sub-23, Javier Mascherano abriu a porta tanto ao jogador do Benfica como a Messi, mas o extremo reforçou a sua ideia: deixar a seleção depois da Copa América de 2024."Não considero os Jogos Olímpicos como uma possibilidade. A Copa América será a última competição e penso que é o momento perfeito para dizer adeus a esta camisola", disse o extremo, numa entrevista à TyC Sports em que também expressou o sonho de conquistar a Taça Libertadores pelo Rosario Central Di María lembra que passou "anos de sofrimento na seleção", em que "as coisas não saíam", mas tudo mudou depois da Copa América conquistada em 2021. "Foi tudo diferente. Foi alegria e felicidade. Pude desfrutar a 100%. Por isso, continuei e quero continuar um pouco mais, mas o fim é a Copa América", recordou.Por fim, comparou este momento com os tempos em que era jovem e não via os mais experientes a darem o passo lado. "É óbvio que me vai doer, mas há muitos jovens atrás. Aconteceu-me quando comecei. Havia gente mais velha que continuava e eu não encarava isso bem. Somos campeões do Mundo, mas é o momento de dar um passo ao lado. Há uma geração muito boa que pode seguir o mesmo caminho", argumentou.