Di María e a substituição no Bessa: «Schmidt sabe que não gosto de sair»

A evidente frustração de Di María quando foi substituído no Bessa, no jogo com o Boavista, foi tema de conversa do argentino na entrevista à 'D Sports Radio', e o avançado acabou por elogiar Roger Schmidt."O treinador do Benfica sabe que não gosto de sair, mas ele é uma grande pessoa. Sabe como sou, conhece-me bem, deixo tudo em campo", explicou o campeão do Mundo.Di María não se arrepende de ter assinado pelo clube português. "Estou muito agradecido ao Benfica, às pessoas. Não é normal a receção que tive, foi um privilégio."