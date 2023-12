Di María e Otamendi só voltam em 2024

Nicolás Otamendi e Ángel Di María só voltam a jogar com o Arouca, a 6 de janeiro, em partida a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic. Os dois internacionais argentinos do Benfica foram autorizados a prolongar as folgas, pelo que não estiveram hoje no Seixal, no regresso aos treinos, após o Natal. Os dois são esperados depois da passagem de ano.Quanto ao capitão, já se sabia que não jogaria com o Famalicão, pois cumpre castigo, depois de ter visto o 5.º cartão amarelo no campeonato, no jogo de Braga. O defesa-central, de 35 anos, havia sido poupado do encontro com o AVS SAD, para a Allianz Cup.Já o extremo alinhou no encontro da passada quinta-feira, tendo iniciado a reviravolta no resultado (4-1), mas depois viajou para a Argentina, à semelhança de Otamenti. Como o compatriota, Di María, de 35 anos, só voltará a jogar em 2024.Os encarnados decidiram compensar Otamendi e Di María, autorizando-os a apresentarem-se depois da passagem do ano, em função do que se passou no ano passado. Os dois estiveram no Mundial do Qatar, venceram a final, a 18 de dezembro e pouco depois dias jogaram pelos respetivos clubes: Otamendi no Benfica e Di María na Juventus.