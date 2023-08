Di María emocionado pelo golo e a vitória: «Nunca tive dúvidas em voltar»

Di María marcou o primeiro golo e, no final, foi eleito o homem do jogo, uma distinção que minimizou em relação à conquista da Supertaça. "Sinto uma alegria imensa pois era o título que me faltava no Benfica", afirmou o internacional argentino, em declarações à RTP e Sport TV [n.d.r.: o argentino não conquistou nenhuma Taça de Portugal pelas águias], onde destacou o apoio que tem recebido desde que regressou à Luz: "Desde que chegámos aqui nos deixaram de apoiar. Eu nunca tive dúvidas em voltar, este era o momento, e marcar no primeiro jogo foi fantástico. Não esqueço a receção que tive no Estádio da Luz logo no primeiro dia".Sobre o jogo reconheceu que foi "difícil" principalmente na primeira parte. "O FC Porto entrou muito forte, mas 2ª parte recuperámos e conseguimos ir mais à frente. Em relação ao golo nasceu de uma recuperação, fiquei isolado perante o guarda-redes, consegui decidir rápido e fazer o golo", acrescentou o sul-americano que destacou a importância do triunfo: "Era importante arrancar da melhor maneira. Quem ganhou o 38º titulo fez um grande trabalho e merecia isto. Fizemos um grande trabalho e ficou feliz com isso".