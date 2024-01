Di María encostou a cabeça ao árbitro assistente na 2.ª parte do Benfica-Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 60' do Benfica-Sp. Braga , Angel di María encostou a cabeça ao árbitro assistente em protesto com uma decisão de lhe assinalar falta sobre Ricardo Horta.O argentino ficou furioso e protestou de forma veemente com o auxiliar, o que levou o árbitro principal Nuno Almeida a mostrar-lhe o cartão amarelo. Um momento que não foi mostrado na transmissão televisiva.