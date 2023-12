Di María: «Era ganhar ou ganhar. E ganhámos»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

A vitória diante do Salzburgo acabou por resultar num enorme suspiro de alívio para a equipa do Benfica, que se encontrava sob enorme pressão, depois de uma fase de grupos da Champions para esquecer. O triunfo na Áustria, por, deu o apuramento para a Liga Europa e foi celebrado por alguns jogadores nas redes sociais."Era ganhar ou ganhar. E ganhámos, classificámo-nos para a Liga Europa. Este grupo é forte. Este grupo merecia isto. Continuamos a crescer e a melhorar a cada jogo. Parabéns pelo grande jogo que fizemos. Vamos por mais, Benfica", escreveu Di María no Instagram.Otamendi também deixou uma mensagem de força. "Com raça e ambição! Grande vitória equipa, juntos seremos mais fortes, acreditar sempre! Vamos lutar até ao último segundo para dar alegrias a todos os benfiquistas. Esta vitória é de todos, vamos Benfica!"







