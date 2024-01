Di María esperado no Bangladesh no final da época

Ángel Di María é esperado no Bangladesh após o término da temporada no Benfica, segundo revelou um empresário do ramo desportivo local. De acordo com Satadru Dutta, o jogador encarnado irá visitar Dhaka durante um dia e meio, que acontecerá entre 20 de maio e 5 de junho. A definição da data final fica dependente do final de temporada competitiva do Benfica.Segundo os relatos do portal local 'New Age', o argentino será recebido pelo Primeiro-ministro do Bangladesh e terá ainda encontro marcado com a seleção nacional feminina, antes de ser saudado pelos fãs locais num evento público. Um momento que se prevê de verdadeira apoteose, já que o Bangladesh se tornou mundialmente famoso durante o Mundial do Qatar pela forma entusiasta como se uniu no apoio à seleção... argentina