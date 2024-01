Di María: «Espero poder jogar tudo o que resta desta época»

O regresso a "casa" tem sido especial para Ángel di María, que na vitória (2-0) com o Boavista, chegou ao jogo 150 de águia ao peito. A propósito desse número redondo, precisamente, El Fideo lembrou os primeiros passos na Luz e atirou: "Espero poder jogar tudo o que resta desta época e que esta marca de 150 aumente muito mais.""Para mim é importante [marca de 150 jogos]. Aconteceram muitas coisa desde o primeiro dia que cheguei, com 17/18 anos. Fui embora e agora regressei. Espero continuar a somar jogos e a ter a possibilidade de vestir esta camisola, que para mim é um privilégio. Disse-o no dia em que saí e voltei a dizê-lo quando regressei: para mim, o Benfica é a minha casa na Europa, é o clube que me abriu as portas para continuar a triunfar. Estou completamente agradecido. Espero poder jogar tudo o que resta desta época e que esta marca de 150 aumente muito mais", revelou o jogador, que vai, tudo indica, regressar ao Rosario Central no final da temporada- - comonoticiou, existe já um acordo verbal.Aos meios do clube, o extremo deixou ainda muitos elogios à forma como os colegas muitas vezes se sacrificam para que ele possa jogar mais perto da baliza: "Acho que é graças a eles que continuo a ser assim. São eles que correm por mim, ajudam-me a conseguir continuar a marcar golos [risos], a estar mais próximo da baliza que é onde me sinto melhor. Acredito que o mais importante é trabalhar sempre, continuar a trabalhar da mesma forma, nunca perder a mentalidade de querer ganhar sempre. Ao ter jogadores tão jovens e com tanta qualidade é um privilégio para mim. Tento ajudar e também que eles me ajudem a continuar por este caminho."Sobre o próximo encontro, as 'meias' da Allianz Cup ante o Estoril, o experiente jogador revelou-se otimista. "Digo sempre o mesmo... Desde que comecei a jogar até ao dia de hoje, a minha mentalidade é querer sempre mais e mais. Estamos a dois jogos de levantar mais um troféu, não importa a competição, é sempre importante, quer seja a conquista do Mundial, ou o que quer que seja. O mais importante é sempre ganhar e ganhar. Acho que, quando terminamos a carreira, o importante e o que fica é tudo isto, é o que conquistaste ao longo de tantos anos. Para mim, o jogo desta quarta-feira é muito importante. Já é uma final porque te dá a possibilidade de chegar à final de sábado e também de tentar ganhar outro título, que, para qualquer jogador, é o mais importante", atirou, em declarações partilhadas na plataforma Bplay.Convidado a fazer uma retrospetiva, El Fideo revelou ainda: "Estou feliz de estar aqui novamente, feliz com as pessoas, feliz em Lisboa, feliz na casa onde estou… A minha mulher está feliz, as minhas filhas são muito felizes aqui. Antes de me ir embora, na última época, só estava com a minha mulher, não tinha filhos, e agora tenho duas filhas... Queria que elas vissem onde tudo começou, onde fui muito, muito feliz quando era muito novo. Acho que agora estão a perceber o que é o Benfica, o que é Lisboa e, para mim, isso é o mais importante."Jogo 50, jogo 100 e jogo 150. Di María foi recordado de todas as noites em que atingiu um número redondo, mas este confessa que as memórias já não são muitas."Passaram muito anos, mas sempre que é uma competição europeia, é algo muito importante para cada um. Somar muitos jogos nesta competição, é algo muito bonito e bom, como referiste, ganhámos esse jogo e o importante, com esta camisola, é ganhar sempre. Acho que isso é que era importante.""Recordo-me de pouco. Aconteceu há muito tempo, mas, como disse anteriormente, todos esses jogos, desde o dia que cheguei até ao dia que me fui embora… Foi um privilégio vestir esta camisola. Como o João disse, poder vestir esta camisola durante muito tempo é algo muito bonito. (…) Perfeito. É como ele disse: estou mais velho, mas continuo a tentar manter a mesma qualidade.""A verdade é que me aconteceu o mesmo que ao João, não sabia que era o jogo 150. Só descobri no dia seguinte. Estou feliz pelo golo, pela assistência, e que tenha sido desta forma. Ao vestir esta camisola, é muito importante."