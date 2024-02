Di María: «Este ano estamos a jogar contra todos... Contra o Sporting e FC Porto dão 10 ou 11 minutos»

Di María surgiu na flash interview da Sport TV com muitas críticas à arbitragem, nomeadamente, ao tempo de compensação dado na segunda parte do V. Guimarães-Benfica (2-2)."O campo não estava em boas condições, era difícil jogar, era difícil controlar a bola. Fizemos uma boa partida, merecíamos mais. Mas esta época estamos a jogar contra todos. Houve substituições, perderam tempo, o guarda-redes, os jogadores e dá apenas seis minutos. Contra o FC Porto e o Sporting dão 10 ou 11 minutos de compensação. Este ano é assim, temos de continuar a trabalhar sozinhos", anotou o avançado.O argentino desvalorizou, ainda, o facto de agora o Benfica estar em igualdade pontual com o Sporting, mas com mais um jogo que os leões. "Temos de continuar a trabalhar. Defrontámos agora um adversário difícil, que fez um grande trabalho. Igualdade com o Sporting? Temos de jogar contra eles, ainda, é preciso seguir a trabalhar. Há muito trabalho pela frente", apontou.